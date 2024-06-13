Харченко пояснив, чому світло почали вимикати тільки через місяць після ворожих ударів по енергетиці

Експерт пояснив, чому світло почали вимикати тільки через місяць після російських атак
У березні-квітні зазвичай найнижче споживання електроенергії у році. Тому по-справжньому проблеми з енергетикою українці відчули з травня.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив Новини.LIVE, чому світло почали вимикати тільки через місяць після ворожих ударів по енергетиці.
Вліткує споживання електроенергії завжди зростає
Світло почали вимикати тільки через місяць після російських атак по українській енергетиці, адже у березні та квітні — найнижче споживання електроенергії у році, каже Харченко.
За його словами, влітку споживання зростає через необхідність охолодження, особливо на деяких виробництвах.
"Споживання зросло, а генерації більше не стало", — сказав експерт.
Київська міська державна адміністрація поставить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти. Вони працюватимуть під час вимкнень електроенергії.
Нагадаємо, по всіх регіонах України у четвер, 13 червня, діятимуть відключення електроенергії. Обмеження будуть діяти протягом 20:00-22:00.
Раніше в Укренерго оголосили зміни у відключеннях електроенергії, доводячи регіонам не ліміти споживання, а обсяги відключення.
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