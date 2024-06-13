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Експерт пояснив, чому світло почали вимикати тільки через місяць після російських атак

13 червня 2024 19:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Харченко пояснив, чому світло почали вимикати тільки через місяць після ворожих ударів по енергетиці
Відключене світло в помешканні українця. Фото: Korrespondent.net
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У березні-квітні зазвичай найнижче споживання електроенергії у році. Тому по-справжньому проблеми з енергетикою українці відчули з травня.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив Новини.LIVE, чому світло почали вимикати тільки через місяць після ворожих ударів по енергетиці.

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Вліткує споживання електроенергії завжди зростає

Світло почали вимикати тільки через місяць після російських атак по українській енергетиці, адже у березні та квітні — найнижче споживання електроенергії у році, каже Харченко.

За його словами, влітку споживання зростає через необхідність охолодження, особливо на деяких виробництвах.

"Споживання зросло, а генерації більше не стало", — сказав експерт.

Київська міська державна адміністрація поставить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти. Вони працюватимуть під час вимкнень електроенергії.

Нагадаємо, по всіх регіонах України у четвер, 13 червня, діятимуть відключення електроенергії. Обмеження будуть діяти протягом 20:00-22:00.

Раніше в Укренерго оголосили зміни у відключеннях електроенергії, доводячи регіонам не ліміти споживання, а обсяги відключення.

сфера енергетики
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Укренерго
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Електрика
енергетика

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