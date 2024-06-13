Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Укренерго готує зміни у відключенні світла — що пропонують урядовці arrow

Укренерго готує зміни у відключенні світла — що пропонують урядовці

13 червня 2024 11:17
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Відключення світла будуть змінені — що пропонує Укренерго
Відключення світла у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

В держрегуляторі "Укренерго" готуються до змін у відключеннях електроенергії. Тепер урядовці доводитимуть регіонам не ліміти споживання, а обсяги відключення.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна" у четвер, 13 червня.

Читайте також:

Укренерго змінює підхід до відключень

Як зазначається, всіх споживачів, за винятком критичної інфраструктури, поділять в областях на шість черг з певним сумарним споживанням. І залежно від того, на скільки треба скоротити споживання, даватиметься команда відключити одну, дві або й три черги.

Такий механізм тестується з кінця минулого тижня, каже видання. Відключення світла мають стати однаковими за тривалістю та кількістю абсолютно по всій країні. За словами заступниці міністра енергетики Світлани Грінчук, механізм вдосконалять до повного запровадження.

"Це буде постійний підхід до справедливого розподілу електроенергії. Сьогодні тестуємо один підхід, завтра – інший. Аналізуємо, дивимося, як краще для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", — сказала урядовиця в ефірі телемарафону.

Напруженою ситуація з енергопостачанням буде упродовж літа. У вересні-жовтні ситуація покращиться, тоді як  через похолодання ситуація знову ускладниться, оскільки споживання може зрости порівняно з літом майже у півтора раза.

Тому якщо генерувальні потужності України на той час суттєво не зростуть, то за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень об'єктів генерації та розподілу, найгіршим сценарієм можуть бути відключення електрики по 6-8 годин через кожні дві години. Але цей сценарій можна вважати оптимістичним.

Нагадаємо, раніше помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт заявив, що Штати допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а також захистити їх від потенційних ударів Росії. 

А також в Національному банку України ухвалили рішення для розширення фінансування проєктів з відбудови енергетики країни.

Україна
відключення світла
сфера енергетики
електроенергія
електропостачання
Укренерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту