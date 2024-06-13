Відключення світла будуть змінені — що пропонує Укренерго

Відключення світла у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В держрегуляторі "Укренерго" готуються до змін у відключеннях електроенергії. Тепер урядовці доводитимуть регіонам не ліміти споживання, а обсяги відключення.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна" у четвер, 13 червня.

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Як зазначається, всіх споживачів, за винятком критичної інфраструктури, поділять в областях на шість черг з певним сумарним споживанням. І залежно від того, на скільки треба скоротити споживання, даватиметься команда відключити одну, дві або й три черги.

Такий механізм тестується з кінця минулого тижня, каже видання. Відключення світла мають стати однаковими за тривалістю та кількістю абсолютно по всій країні. За словами заступниці міністра енергетики Світлани Грінчук, механізм вдосконалять до повного запровадження.

"Це буде постійний підхід до справедливого розподілу електроенергії. Сьогодні тестуємо один підхід, завтра – інший. Аналізуємо, дивимося, як краще для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", — сказала урядовиця в ефірі телемарафону.

Напруженою ситуація з енергопостачанням буде упродовж літа. У вересні-жовтні ситуація покращиться, тоді як через похолодання ситуація знову ускладниться, оскільки споживання може зрости порівняно з літом майже у півтора раза.

Тому якщо генерувальні потужності України на той час суттєво не зростуть, то за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень об'єктів генерації та розподілу, найгіршим сценарієм можуть бути відключення електрики по 6-8 годин через кожні дві години. Але цей сценарій можна вважати оптимістичним.

Нагадаємо, раніше помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт заявив, що Штати допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а також захистити їх від потенційних ударів Росії.

А також в Національному банку України ухвалили рішення для розширення фінансування проєктів з відбудови енергетики країни.