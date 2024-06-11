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Експерт пояснив різницю ударів РФ по енергетиці між 2022 і 2024 роками

11 червня 2024 23:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Удари РФ по енергетиці України: експерт про різницю атак
Один зі знищених енергооб'єктів ДТЕК. Фото: FB/ДТЕК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Перші російські ракетні удари по українській енергетиці у 2022 році були спрямовані по високовольтних мережах. Навесні 2024 року РФ змінила тактику й атакувала енергетичні генеруючі потужності. Через брак засобів ППО в України ці удари стали успішними для ворога. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

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"У 2022-му ми доволі оперативно реагували на удари РФ, а вже у 2023-му навчилися швидко їх відновлювати. Фактично нівелювали російський вплив. Тому зима 2023-2024 була відносно спокійною", — уточнив експерт. 

Але навесні 2024 року РФ змінила тактику та стратегію масованих ударів і почала атакувати саме генеруючі потужності: теплову генерацію, вугільні електростанції та  великі гідрогенеруючі потужності. Через брак ППО в України їм вдалося досягти своєї мети. 

"Ми втратили половину того обсягу генерації, який мали взимку. Через це зараз ми у дуже жорсткому дефіциті саме генеруючих потужностей. До того ж саме влітку починається плановий ремонт атомних енергоблоків, що теж негативно вплинуло на ситуацію", — сказав Харченко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

теплоенерго
електроенергія
ракетний удар
ДТЕК
Укренерго

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