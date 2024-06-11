Удары РФ по энергетике Украины: эксперт о разности атак

Один из уничтоженных энергообъектов ДТЭК. Фото: FB/ДТЭК

Первые российские ракетные удары по украинской энергетике в 2022 году были направлены по высоковольтным сетям. Весной 2024 года РФ сменила тактику и атаковала энергетические генерирующие мощности. Из-за нехватки средств ПВО у Украины эти удары стали успешными для врага.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

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"В 2022-м мы достаточно оперативно реагировали на удары РФ, а уже в 2023-м научились быстро их восстанавливать. Фактически нивелировали российское влияние. Поэтому зима 2023-2024 была относительно спокойной", — уточнил эксперт.

Но весной 2024 г. РФ изменила тактику и стратегию массированных ударов и начала атаковать именно генерирующие мощности: тепловую генерацию, угольные электростанции и большие гидрогенерирующие мощности. Из-за нехватки ПВО у Украины им удалось достичь своей цели.

"Мы потеряли половину того объема генерации, который у нас был зимой. Поэтому сейчас мы в очень жестком дефиците именно генерирующих мощностей. К тому же именно летом начинается плановый ремонт атомных энергоблоков, что тоже негативно повлияло на ситуацию", — сказал Харченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.