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Эксперт объяснил разницу ударов РФ по энергетике между 2022 и 2024 годами

11 июня 2024 23:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Удары РФ по энергетике Украины: эксперт о разности атак
Один из уничтоженных энергообъектов ДТЭК. Фото: FB/ДТЭК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Первые российские ракетные удары по украинской энергетике в 2022 году были направлены по высоковольтным сетям. Весной 2024 года РФ сменила тактику и атаковала энергетические генерирующие мощности. Из-за нехватки средств ПВО у Украины эти удары стали успешными для врага.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

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"В 2022-м мы достаточно оперативно реагировали на удары РФ, а уже в 2023-м научились быстро их восстанавливать. Фактически нивелировали российское влияние. Поэтому зима 2023-2024 была относительно спокойной", — уточнил эксперт.

Но весной 2024 г. РФ изменила тактику и стратегию массированных ударов и начала атаковать именно генерирующие мощности: тепловую генерацию, угольные электростанции и большие гидрогенерирующие мощности. Из-за нехватки ПВО у Украины им удалось достичь своей цели.

"Мы потеряли половину того объема генерации, который у нас был зимой. Поэтому сейчас мы в очень жестком дефиците именно генерирующих мощностей. К тому же именно летом начинается плановый ремонт атомных энергоблоков, что тоже негативно повлияло на ситуацию", — сказал Харченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

теплоэнерго
электроэнергия
ракетный удар
ДТЭК
Укрэнерго

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