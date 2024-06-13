США допоможуть відновити та захистити українську енергетику від ударів РФ

Енергетик ремонтує електромережі після ракетних обстрілів. Фото ілюстративне: УНІАН

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а також захистити їх від потенційних ударів Росії. Все це обійдеться США у сотні мільйонів доларів.

Про це у середу, 12 червня, заявив помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

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За словами Джеффрі Паєтта, загалом на відновлення енергетичного сектору України буде витрачено 824 мільйони доларів. З них — 500 мільйонів нові гроші, а 324 — це кошти, які вже схвалив Конгрес. Зараз США планує зосередитися на пріоритетній короткостроковій реконструкції енергетичної мережі, яка пострадала під час нещодавніх атак Росії.

Також у США мають намір збудувати в Україні нові екологічні джерела енергії.

"Ми намагаємося допомогти з реконструкцією старої теплоелектростанції, яка була зруйнована атаками Росії з 22 березня. Ми також намагаємося прискорити роботу над новою енергією, більше вітру, більше сонця, більше зберігаючих акумуляторів. Ми також почули повідомлення уряду про бажання побудувати майбутню енергетичну систему, яка є децентралізованою, тому за своєю суттю більш стійкою до російських повітряних атак, і ми підтримуємо всю роботу, яку робить уряд", — сказав Паєтт.

Водночас, за словами помічника державного секретаря США, українська армія потребує нових систем ППО, щоб посилити захистит енергооб'єктів.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що перші російські ракетні удари по українській енергетиці у 2022 році були спрямовані по високовольтних мережах. Навесні 2024 року РФ змінила тактику й атакувала енергетичні генеруючі потужності.

Раніше у У Національному банку України ухвалили рішення для розширення фінансування проєктів з відбудови енергетики країни.