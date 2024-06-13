США помогут восстановить и защитить украинскую энергетику от ударов РФ

Энергетик ремонтирует электросети после ракетных обстрелов. Фото иллюстративное: УНИАН

Соединенные Штаты Америки помогут Украине отремонтировать электростанции, а также защитить их от потенциальных ударов России. Все это обойдется США в сотни миллионов долларов.

Об этом в среду, 12 июня, заявил помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

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По словам Джеффри Пайетта, в общей сложности на восстановление энергетического сектора Украины будет израсходовано 824 миллиона долларов. Из них — 500 миллионов новые деньги, а 324 — это средства, уже одобренные Конгрессом. Сейчас США планирует сосредоточиться на приоритетной краткосрочной реконструкции энергетической сети, пострадавшей в ходе недавних атак России.

Также в США намерены построить новые экологические источники энергии в Украине.

"Мы пытаемся помочь с реконструкцией старой теплоэлектростанции, которая была разрушена атаками России с 22 марта. Мы также пытаемся ускорить работу над новой энергией, больше ветра, больше солнца, больше хранящих аккумуляторов. Мы также услышали сообщение правительства о желании видеть будущую энергетическую систему децентрализованной — по своей сути более устойчивой к российским воздушным атакам, и мы поддерживаем всю работу, которую делает правительство", — сказал Пайетт.

В то же время, по словам помощника государственного секретаря США, украинская армия нуждается в новых системах ПВО, чтобы усилить защиту энергообъектов.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что первые российские ракетные удары по украинской энергетике в 2022 году были направлены по высоковольтным сетям. Весной 2024 года РФ сменила тактику и атаковала энергетические генерирующие мощности.

Ранее в Национальном банке Украины приняли решение для расширения финансирования проектов по восстановлению энергетики страны.