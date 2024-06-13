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Укрэнерго готовит изменения в отключении света — что предлагают чиновники

13 июня 2024 11:17
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Отключения света будут изменены — что предлагает Укрэнерго
Отключение света в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В госрегуляторе "Укрэнерго" готовятся к изменениям в отключениях электроэнергии. Теперь чиновники будут доказывать регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина" в четверг, 13 июня.

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Как отмечается, всех потребителей, за исключением критической инфраструктуры, разделят в областях на шесть очередей с определенным суммарным потреблением. И в зависимости от того, на сколько нужно сократить потребление, команда будет давать отключить одну, две или три очереди.

Такой механизм тестируется с конца прошлой недели, говорит издание. Отключение света должно стать одинаковым по продолжительности и количеству абсолютно по всей стране. По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, механизм усовершенствуют до полного внедрения.

"Это будет постоянный подход к справедливому распределению электроэнергии. Сегодня тестируем один подход, завтра – другой. Анализируем, смотрим, как лучше для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", — сказала чиновник в эфире телемарафона.

Напряженной ситуация с энергоснабжением будет летом. В сентябре-октябре ситуация улучшится, тогда как из-за похолодания ситуация снова усложнится, поскольку потребление может возрасти по сравнению с летом почти в полтора раза.

Поэтому если генерирующие мощности Украины в то время существенно не возрастут, то при условии, что не будет новых серьезных повреждений объектов генерации и распределения, самым плохим сценарием могут быть отключения электричества по 6-8 часов через каждые два часа. Но этот сценарий можно считать оптимистичным.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Штаты помогут Украине отремонтировать электростанции, а также защитить их от потенциальных ударов России.

А также в Национальном банке Украины приняли решение для расширения финансирования проектов по восстановлению энергетики страны.

Украина
отключения света
сфера энергетики
электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго

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