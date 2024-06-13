Харченко объяснил, почему свет начали выключать только спустя месяц после вражеских ударов по энергетике

Эксперт объяснил, почему свет начали выключать только спустя месяц после российских атак
В марте-апреле обычно самое низкое потребление электроэнергии в году. Поэтому по-настоящему проблемы с энергетикой украинцы ощутили с мая.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил Новини.LIVE, почему свет начали выключать только через месяц после вражеских ударов по энергетике.
Летящее потребление электроэнергии всегда растет
Свет начали выключать только через месяц после российских атак по украинской энергетике, ведь в марте и апреле — самое низкое потребление электроэнергии в году, говорит Харченко.
По его словам, летом потребление растет из-за необходимости охлаждения, особенно на некоторых производствах.
"Потребление выросло, а генерации больше не стало", — сказал эксперт.
Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты. Они будут работать при выключении электроэнергии.
Напомним, по всем регионам Украины в четверг, 13 июня, будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение 20:00–22:00.
Ранее в Укрэнерго объявили изменения в отключениях электроэнергии, доказывая регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.
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