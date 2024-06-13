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Эксперт объяснил, почему свет начали выключать только спустя месяц после российских атак

13 июня 2024 19:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Харченко объяснил, почему свет начали выключать только спустя месяц после вражеских ударов по энергетике
Отключен свет в доме украинца. Фото: Korrespondent.net
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В марте-апреле обычно самое низкое потребление электроэнергии в году. Поэтому по-настоящему проблемы с энергетикой украинцы ощутили с мая.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил Новини.LIVE, почему свет начали выключать только через месяц после вражеских ударов по энергетике.

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Летящее потребление электроэнергии всегда растет

Свет начали выключать только через месяц после российских атак по украинской энергетике, ведь в марте и апреле — самое низкое потребление электроэнергии в году, говорит Харченко.

По его словам, летом потребление растет из-за необходимости охлаждения, особенно на некоторых производствах.

"Потребление выросло, а генерации больше не стало", — сказал эксперт.

Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты. Они будут работать при выключении электроэнергии.

Напомним, по всем регионам Украины в четверг, 13 июня, будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение 20:00–22:00.

Ранее в Укрэнерго объявили изменения в отключениях электроэнергии, доказывая регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.

сфера энергетики
война в Украине
Укрэнерго
свет
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Электричество
энергетика

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