Харченко объяснил, почему свет начали выключать только спустя месяц после вражеских ударов по энергетике

Отключен свет в доме украинца. Фото: Korrespondent.net

В марте-апреле обычно самое низкое потребление электроэнергии в году. Поэтому по-настоящему проблемы с энергетикой украинцы ощутили с мая.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил Новини.LIVE, почему свет начали выключать только через месяц после вражеских ударов по энергетике.

Читайте также:

Летящее потребление электроэнергии всегда растет

Свет начали выключать только через месяц после российских атак по украинской энергетике, ведь в марте и апреле — самое низкое потребление электроэнергии в году, говорит Харченко.

По его словам, летом потребление растет из-за необходимости охлаждения, особенно на некоторых производствах.

"Потребление выросло, а генерации больше не стало", — сказал эксперт.

Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты. Они будут работать при выключении электроэнергии.

Напомним, по всем регионам Украины в четверг, 13 июня, будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение 20:00–22:00.

Ранее в Укрэнерго объявили изменения в отключениях электроэнергии, доказывая регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.