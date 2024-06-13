Графіки відключення світла в Україні 13 червня

Відключення світла сьогодні — кому варто діставати павербанки
По всіх регіонах України у четвер, 13 червня, діятимуть відключення електроенергії. Обмеження будуть діяти протягом 20:00-22:00.
Про це інформує пресслужба Укренерго.
Відключення світла в Україні на сьогодні
Там заявили, що через вчорашню негоду станом на ранок було знеструмлено 173 населені пункти в шести українських регіонах.
В держрегуляторі також додали, що протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови експортовано загальним обсягом 27 671 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1624 МВт.
Через наслідки стихійного лиха було знеструмлено деякі населені пункти в:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Київській;
- Сумській;
- Чернігівській областях.
Нагадаємо, раніше в Укренерго оголосили зміни у відключеннях електроенергії, доводячи регіонам не ліміти споживання, а обсяги відключення.
Водночас помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт заявив, що Штати допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а НБУ ухвалив рішення розширити фінансування проєктів з відбудови енергетики країни.
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