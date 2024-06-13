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Відключення світла сьогодні — кому варто діставати павербанки

13 червня 2024 11:39
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла в Україні 13 червня
Відключення світла в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

По всіх регіонах України у четвер, 13 червня, діятимуть відключення електроенергії. Обмеження будуть діяти протягом 20:00-22:00.

Про це інформує пресслужба Укренерго.

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Там заявили, що через вчорашню негоду станом на ранок було знеструмлено 173 населені пункти в шести українських регіонах.

В держрегуляторі також додали, що протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови експортовано загальним обсягом 27 671 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1624 МВт.

Через наслідки стихійного лиха було знеструмлено деякі населені пункти в:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Київській;
  • Сумській;
  • Чернігівській областях. 
укренерго відключення світла
Скриншот заяви від Укренерго

Нагадаємо, раніше в Укренерго оголосили зміни у відключеннях електроенергії, доводячи регіонам не ліміти споживання, а обсяги відключення.

Водночас помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт заявив, що Штати допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а НБУ ухвалив рішення розширити фінансування проєктів з відбудови енергетики країни.

Україна
відключення світла
сфера енергетики
електроенергія
Укренерго

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