Графики отключения света в Украине 13 июня

Отключение света сегодня — кому стоит доставать повербанки
По всем регионам Украины в четверг, 13 июня, будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение 20:00–22:00.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света в Украине сегодня
Там заявили, что из-за вчерашней непогоды по состоянию на утро было обесточено 173 населенных пункта в шести украинских регионах.
В госрегуляторе также добавили, что в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы экспортировано общим объемом 27671 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1624 МВт.
Из-за последствий стихийного бедствия были обесточены некоторые населенные пункты в:
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский;
- Киевской;
- Сумской;
- Черниговской области.
Напомним, ранее в Укрэнерго объявили изменения в отключениях электроэнергии, доказывая регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.
В то же время помощник госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Штаты помогут Украине отремонтировать электростанции, а НБУ принял решение расширить финансирование проектов по восстановлению энергетики страны.
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