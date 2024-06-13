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Отключение света сегодня — кому стоит доставать повербанки

13 июня 2024 11:39
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света в Украине 13 июня
Отключение света в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

По всем регионам Украины в четверг, 13 июня, будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение 20:00–22:00.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго.

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Там заявили, что из-за вчерашней непогоды по состоянию на утро было обесточено 173 населенных пункта в шести украинских регионах.

В госрегуляторе также добавили, что в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы экспортировано общим объемом 27671 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1624 МВт.

Из-за последствий стихийного бедствия были обесточены некоторые населенные пункты в:

  • Днепропетровской;
  • Донецкий;
  • Запорожский;
  • Киевской;
  • Сумской;
  • Черниговской области.
укрэнерго отключение света
Скриншот заявления от Укрэнерго

Напомним, ранее в Укрэнерго объявили изменения в отключениях электроэнергии, доказывая регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.

В то же время помощник госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Штаты помогут Украине отремонтировать электростанции, а НБУ принял решение расширить финансирование проектов по восстановлению энергетики страны.

Украина
отключения света
сфера энергетики
электроэнергия
Укрэнерго

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