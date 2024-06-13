Графики отключения света в Украине 13 июня

Отключение света в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

По всем регионам Украины в четверг, 13 июня, будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение 20:00–22:00.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине сегодня

Там заявили, что из-за вчерашней непогоды по состоянию на утро было обесточено 173 населенных пункта в шести украинских регионах.

В госрегуляторе также добавили, что в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы экспортировано общим объемом 27671 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1624 МВт.

Из-за последствий стихийного бедствия были обесточены некоторые населенные пункты в:

Днепропетровской;

Донецкий;

Запорожский;

Киевской;

Сумской;

Черниговской области.

Скриншот заявления от Укрэнерго

Напомним, ранее в Укрэнерго объявили изменения в отключениях электроэнергии, доказывая регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.

В то же время помощник госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Штаты помогут Украине отремонтировать электростанции, а НБУ принял решение расширить финансирование проектов по восстановлению энергетики страны.