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Без света 4 часа — в Укрэнерго показали график отключения на 14 июня

14 июня 2024 00:02
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света на пятницу, 14 июня — прогноз Укрэнерго
Женщина работает на ноутбуке в темной комнате. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Графики отключения света в Украине в пятницу, 14 июня, будут действовать по всей территории. Электроэнергии может не быть с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Графики отключения света 14 июня

"14 июня по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00", — отметили энергетики.

В Укрэнерго уточнили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих 80% электроэнергии, не будут ограничивать согласно постановлению правительства.

Когда не будет света сегодня, 14 июня
Прогноз отключения света от Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Отметим, что посмотреть графики отключения света для своего региона можно в кабинете потребителя, на сайтах облэнерго и в соцсетях.

В какие часы суток не стоит пользоваться энергоемкими приборами

Энергетики отметили, что наибольшая нагрузка на энергосистему Украины приходится именно на пиковые часы: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Это время, когда массово используются энергоемкие приборы.

Поэтому для уменьшения нагрузки по возможности следует использовать такие приборы, как бойлеры, стиральные машины, обогреватели, кондиционеры, электрочайники, духовые шкафы и печки ночью — с 23:00 до 6:00.

Как экономить электроэнергию
Рекомендуемое время использования энергоемких устройств. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Простые советы для экономии света от энергетиков

Чтобы предотвратить отключение света, следует придерживаться простых рекомендаций от украинских энергетиков, среди которых:

  • выключайте свет, если вы не находитесь в комнате;
  • пользуйтесь светодиодными (LED) лампочками;
  • не оставляйте надолго компьютер в режиме ожидания, лучше отключить его, если не планируете вскоре возвращаться к работе;
  • установите на улице, в подъездах домов, во дворе, у ворот или дверей датчики движения, что поможет не потреблять энергоресурсы без надобности;
  • не оставляйте приборы, работающие от аккумулятора питания (мобильные телефоны, ноутбуки и т.д.), дольше времени, необходимого для их зарядки;
  • по возможности пользуйтесь современной бытовой техникой, поскольку большинство приборов позволяют экономить как газ, так и электроэнергию;
  • выключайте все приборы и извлекайте штекер из розетки, ведь кроме экономии, это обеспечит дольше жизнь ваших устройств.

Какая ситуация с украинской энергосистемой

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что из-за ударов РФ по Украине уничтожено уже 9 гигаваттов мощностей. По его словам, сейчас страна страдает наиболее деструктивной формой российского видения энергии как оружия.

В то же время, в США пообещали, что помогут Украине отремонтировать электростанции, а также защитить их от потенциальных ударов России.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, почему свет начали выключать спустя месяц после российских обстрелов. Кроме того, эксперт рассказал, какая ситуация со светом будет зимой и можно ли к тому времени отремонтировать уничтоженную украинскую генерацию.

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