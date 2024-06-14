Энергосистема летом — Украине придется потратить безумную сумму на импорт электричества

Работник сферы энергетики. Фото: Unsplash

В связи с дефицитом генерации в украинской энергосистеме из-за российских ракетных обстрелов власть будет вынуждена импортировать энергоресурс. На это придется дополнительно потратить около одного миллиарда долларов.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук, пишет издание "ЭП".

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Он отметил, что, согласно прогнозу Нацбанка, ожидается, что до конца 2024 года Украине придется нарастить импорт электроэнергии. Речь идет о приблизительной сумме в 800 млн долларов.

"Если говорить об импорте, то в апреле мы импортировали 0,3 ГВт, в мае — 0,6 ГВт. В стоимостных показателях это не очень значительные суммы, не имеющие решающего влияния на валютный рынок", — рассказал чиновник.

По словам Николайчука, из-за жаркой погоды и плановых ремонтов на атомных электростанциях страна потребует еще больше электроэнергии.

"По нашему мнению, частично эту проблему в ближайшие месяцы должно компенсировать расширение разрешения европейской сети системных операторов на передачу электроэнергии на коммерческой основе", — подчеркнул представитель НБУ.

Рекордное наращивание покупки электроэнергии

В мае этого года Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) осуществил наибольшие объемы импорта электроэнергии за время своей коммерческой деятельности. Показатель более чем на треть выше против апреля, и вдвое больше против марта.

Чтобы компенсировать дефицит электроэнергии в стране, в частности, ЭКУ начала поставлять электричество с еще одного рынка — Польши. Таким образом эта страна вместе с Венгрией, Словакией и Румынией стала четвертой, откуда компания импортирует ресурс.

В настоящее время украинские власти ведут переговоры о максимально возможном импорте электроэнергии из стран еврозоны для компенсации генерирующих мощностей, уничтоженных в результате вражеских атак.

Что еще стоит знать

Напомним, графики отключения электрической энергии 14 июня будут действовать по всей стране. Электроснабжение может отсутствовать с 18:00 до 22:00.

Ранее, 11 июня президент Украины заявил, что из-за ударов РФ по Украине было уничтожено 9 гигаватт мощностей. В настоящее время страна страдает наиболее деструктивной формой российского видения энергии как оружия.