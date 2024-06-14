Графики отключения будут действовать по всей Украине.

Аварийная бригада сети. Фото: ДТЭК

В пятницу, 14 июня, по всей территории Украины будут введены графики отключения света. Они будут действовать с 18:00 до 22:00. Также в связи с погодными условиями утром были обесточены три населенных пункта в Сумской области. Из-за вражеской атаки есть новые обесточения в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго в пятницу, 14 июня.

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Во время воздушной тревоги в ночь на 14 июня в восточном и западном регионах отключали высоковольтную воздушную линию Укрэнерго. Ремонтные бригады выясняют причины отключения.

Также обесточены промышленные и бытовые потребители на Львовщине и Тернопольщине. Энергопитание для всех потребителей было восстановлено до шести утра.

Ситуация в Облэнерго и Укрэнерго

В связи с погодными условиями утром 14 июня были обесточены три населенных пункта в Сумской области. По другим причинам без энергопитания остались еще 494 населенных пункта.

В Укрэнерго заявили, что из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Состояние в энергосистеме Украины 14 июня. Фото: Укрэнерго

Графики отключений 14 июня

В пятницу, 14 июня, по всей территории Украины будут применяться графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.

"Главная причина применения мер ограничения - последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак ", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Импорт электроэнергии

Для преодоления дефицита электроэнергии в Украине энергосистемы привлекают импорт и аварийную помощь Европейским странам. И даже этих мер не хватает для поддержания баланса, поэтому Укрэнерго использует ограничения для промышленных и бытовых потребителей.

"В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 31 904 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт", — отмечают в Укрэнерго.

Экспорт электроэнергии не производится и даже не предполагается.

Напомним, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что из-за ремонта шести энергоблоков на атомных станциях отключения света в Украине скоро могут стать более частыми и длинными.

Ранее мы писали, что власти Украины вынуждены импортировать энергоресурс. На это придется дополнительно потратить около одного миллиарда долларов.