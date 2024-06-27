Як використати інвертор для заживлення квартири

Енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Дніпрі місцевий мешканець вигадав спосіб, як забезпечити свою оселю електроенергією навіть під час відключень. Він створив просту систему, з якої живлення подається або з мережі, або автономно.

Про це пише видання "Наше місто".

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Так, житель, на ім'я Володимир Федорищев підключив у власній квартирі інверторний генератор на 2 кВт, вартість якого близько 60 тис. гривень. Для цього він попередньо механічно розірвав ланцюг електромережі для безпеки — встановив додатковий перемикач на електрощиті таким чином, аби він в одному положенні комутував міську електромережу, а в іншому — роботу інвертора, який встановив у квартирі.

У такий спосіб електроенергія подається або із зовнішньої електромережі, або з домашньої автономної системи. Також чоловік встановив додаткову розетку: коли є електрика, то вона знеструмлена, а під час відключення — інвертор підключається і роздає енергію по всій квартирі.

Володимир запевнив, що цей спосіб економічний та надійний, а для його організації знадобляться такі речі: розетка, двопозиційний тумблер, дріт довжиною 2 метри та інверторний генератор. Він порадив купувати інвертори потужністю від 2 кВт, що дасть електроенергію на добу, якщо не користуватися бойлером та мікрохвильовкою.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.

Також ми писали, що енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.