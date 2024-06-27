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Отключение света — украинец придумал способ, как не зависеть от графиков

27 июня 2024 13:17
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Как использовать инвертор для запитания квартиры
Энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В Днепре местный житель придумал способ, как обеспечить свой дом электроэнергией даже во время отключений. Он создал простую систему, из которой питание подается либо из сети, либо автономно.

Об этом пишет издание "Наше місто".

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Так, житель по имени Владимир Федорищев подключил в собственной квартире инверторный генератор на 2 кВт, стоимость которого около 60 тыс. гривен. Для этого он предварительно механически разорвал цепь электросети для безопасности — установил дополнительный переключатель на электрощите таким образом, чтобы он в одном положении коммутировал городскую электросеть, а в другом — роботу инвертора, установленного в квартире.

Таким образом, электроэнергия подается либо из внешней электросети, либо из домашней автономной системы. Также мужчина установил дополнительную розетку: когда есть электричество, то оно обесточено, а при отключении — инвертор подключается и раздает энергию по всей квартире.

Владимир заверил, что этот способ экономичен и надежен, а для его организации понадобятся такие вещи: розетка, двухпозиционный тумблер, проволока длиной 2 метра и инверторный генератор. Он посоветовал покупать инверторы мощностью от 2 кВт, что даст электроэнергию на сутки, если не пользоваться бойлером и микроволновкой.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда уменьшатся отключения света. По его словам, уже в конце августа отключения уменьшатся до 4-6 часов в сутки.

Также мы писали, что энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС уходят все средства, но их не хватает.

электроэнергия
энергосистема
отключения света
свет
Электричество

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