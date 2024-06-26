Графіки відключення світла — в Укренерго дали прогноз на 27 червня

Аварійні роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК

У всіх областях України завтра, 27 червня, за вказівкою Укренерго, графіки відключень електроенергії будуть застосовувати упродовж всієї доби. При цьому живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Про це повідомили у ДТЕК у середу, 27 червня.

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Графіки відключень 27 червня

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — ідеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що 27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00.

При цьому в компанії зазначили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Графік стабілізаційних відключень. Фото: ДТЕК

Раніше ми розповідали, що експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.