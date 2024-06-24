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Кудрицький назвав, що повинна зробити Україна під час підготовки до зими

24 червня 2024 19:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підготовка України до зими — що повинна зробити країна насамперед
Очільник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: t.me/Ukrenergo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що повинна зробити Україна під час підготовки до зими. За його словами, країна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації.

Про це Володимир Кудрицький сказав на форумі "Війна і енергетика. Як це впливає на бізнес" у понеділок, 24 червня.

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Підготовка України до зими

Кудрицький зазначив, що розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських обстрілів. 

"На жаль, нам доводиться мати справу з реаліями, які полягають у тому, що атаки, ймовірно, триватимуть. І ми повинні бути готовими, ми маємо відновити якомога більшу частину генерації до зими. Ми повинні просити додаткову ППО для захисту того, що ми відновлюємо. Але також ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз", — наголосив він.

Очільник Укренерго нагадав, що загалом внаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики Україна втратила близько дев'ять гігаватів генеруючих потужностей. За його словами, це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні завтра, 25 червня, діятимуть графіки відключень світла. Їх будуть застосовувати протягом всієї доби.

Також глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що взимку при температурі повітря 0 °С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу. Можливість обмеження електрики до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.

українці
електроенергія
Україна
сфера енергетики
зима
електропостачання
Укренерго

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