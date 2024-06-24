Подготовка Украины к зиме — что должна сделать страна в первую очередь

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: t.me/Ukrenergo

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что должна сделать Украина во время подготовки к зиме. По его словам, страна должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации.

Об этом Владимир Кудрицкий сказал на форуме "Война и энергетика. Как это влияет на бизнес" в понедельник, 24 июня.

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Подготовка Украины к зиме

Кудрицкий отметил, что рассредоточение небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой к российским обстрелам.

"К сожалению, нам приходится иметь дело с реалиями, которые заключаются в том, что атаки, вероятно, будут продолжаться. И мы должны быть готовы, мы должны восстановить как можно большую часть генерации до зимы. Мы должны просить дополнительную ПВО для защиты того, что мы восстанавливаем. Но также мы должны разворачивать новые генерирующие мощности, чтобы убедиться, что, если россияне снова совершат эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых. И здесь мы подходим к вопросу децентрализации генерации. И делать это надо не после победы, не после войны, а прямо сейчас. Надо начинать прямо сейчас", — подчеркнул он.

Глава Укрэнерго напомнил, что в результате семи последних атак РФ на объекты энергетики Украина потеряла около девяти гигаваттов генерирующих мощностей. По его словам, это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Украине завтра, 25 июня, будут действовать графики отключений света. Их будут применять в течение всех суток.

Также глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что зимой при температуре воздуха 0 °С украинцы могут иметь свет по 8-10 часов в сутки. Возможность ограничения электричества до четырех часов в зимнее время года может быть преувеличением.