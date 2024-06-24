Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Відключення світла в Україні — коли завтра застосовуватимуть графіки arrow

Відключення світла в Україні — коли завтра застосовуватимуть графіки

24 червня 2024 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Коли в Україні завтра, 25 червня, вимикатимуть світло
Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні завтра, 25 червня, діятимуть графіки відключень світла. Їх будуть застосовувати протягом всієї доби.

Про це повідомили пресслужби ДТЕК та Укренерго у Telegram у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 25 червня

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Водночас обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

Причиною є зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки російських атак.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня у Дніпропетровській області запрацюють оновлені графіки відключення електропостачання. Вони повинні спростити передбачення піків навантаження.

Також глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що взимку при температурі повітря 0°С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу. Можливість обмеження електрики до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.

електроенергія
сфера енергетики
електропостачання
Укренерго
ДТЕК
відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву