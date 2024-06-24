Коли в Україні завтра, 25 червня, вимикатимуть світло

Відключення світла в Україні — коли завтра застосовуватимуть графіки
В Україні завтра, 25 червня, діятимуть графіки відключень світла. Їх будуть застосовувати протягом всієї доби.
Про це повідомили пресслужби ДТЕК та Укренерго у Telegram у понеділок, 24 червня.
Відключення світла в Україні 25 червня
"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.
Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Водночас обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.
Причиною є зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки російських атак.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, 24 червня у Дніпропетровській області запрацюють оновлені графіки відключення електропостачання. Вони повинні спростити передбачення піків навантаження.
Також глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що взимку при температурі повітря 0°С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу. Можливість обмеження електрики до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.
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