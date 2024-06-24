Коли в Україні завтра, 25 червня, вимикатимуть світло

Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 25 червня, діятимуть графіки відключень світла. Їх будуть застосовувати протягом всієї доби.

Про це повідомили пресслужби ДТЕК та Укренерго у Telegram у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 25 червня

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Водночас обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

Причиною є зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки російських атак.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня у Дніпропетровській області запрацюють оновлені графіки відключення електропостачання. Вони повинні спростити передбачення піків навантаження.

Також глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що взимку при температурі повітря 0°С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу. Можливість обмеження електрики до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.