Когда в Украине завтра, 25 июня, будут выключать свет

Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 25 июня, будут действовать графики отключений света. Их будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили пресс-службы ДТЭК и Укрэнерго в Telegram в понедельник, 24 июня.

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Отключение света в Украине 25 июня

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. В то же время объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00.

Причиной является снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий российских атак.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня в Днепропетровской области заработают обновленные графики отключения электроснабжения. Они должны упростить предсказание пиков нагрузки.

Также глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что зимой при температуре воздуха 0 °С украинцы могут иметь свет по 8-10 часов в сутки. Возможность ограничения электричества до четырех часов в зимнее время года может быть преувеличением.