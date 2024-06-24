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У ДТЕК прокоментували оновлені графіки на Дніпропетровщині

24 червня 2024 18:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Дніпропетровщині почнуть діяти нові графіки — ДТЕК
Ремонт енергомереж. Фото ілюстративне: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У понеділок ввечері, 24 червня, у Дніпропетровській області запрацюють оновлені графіки відключення електропостачання. Вони повинні спростити передбачення піків навантаження.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Нові графіки почнуть діяти з 19:00, спрощуючи передбачення піків навантаження на енергосистему. У ДТЕК уточнили, що тепер вони будуть включати три категорії відключень:

  1. Темно-сіра зона — коли відсутнє електропостачання.
  2. Світло-сіра зона — можливі відключення світла.
  3. Біла зона — гарантована наявність електропостачання.

Деталі нових графіків доступні на вебсайті ДТЕК та у Telegram-боті.

Нагадаємо, в Україні на фоні російських обстрілів об'єктів енергетики виник дефіцит електроенергії, який дорівнює обсягам споживання країн Євросоюзу. Тому, аби уникнути блекауту, вимушені відключення світла дозволяють зберегти рівномірне розподілення електрики.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

електроенергія
Дніпро
Дніпропетровська область
електропостачання
ДТЕК
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енергетика
відключення світла
світло

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