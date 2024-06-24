В Днепропетровской области начнут действовать новые графики — ДТЭК

Ремонт энергосетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

В понедельник вечером, 24 июня, в Днепропетровской области заработают обновленные графики отключения электроснабжения. Они должны упростить предсказание пиков погрузки.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Новые графики начнут действовать с 19:00, упрощая предсказание пиков нагрузки на энергосистему. В ДТЭК уточнили, что теперь они будут включать три категории отключений:

Темно-серая зона — когда отсутствует электроснабжение. Светло-серая зона — возможны отключения света. Белая зона — гарантированное наличие электроснабжения.

Детали новых графиков доступны на веб-сайте ДТЭК и в Telegram-боте.

Напомним, в Украине на фоне российских обстрелов объектов энергетики возник дефицит электроэнергии, равный объемам потребления стран Евросоюза. Поэтому во избежание блэкаута вынужденные отключения света позволяют сохранить равномерное распределение электричества.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.