Стан енергосистеми України взимку — чого очікувати

Енергосистема України взимку — експерт зробив невтішний прогноз
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.
Про це Олександр Харченко сказав в ефірі "Київ24".
Що буде з енергосистемою взимку
"Стан енергетичної системи України наразі три з 12. Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б два-три блоки, це був би величезний фактор, який змінив би ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не знадобилися б. Або знадобилися б дуже рідко", — зазначив Харченко.
За його словами, без допомоги Запорізької АЕС дві зими в українців гарантовано діятимуть обмеження електроенергії.
"Якщо цього не сталося, то для відновлення потужностей нам потрібно десь два роки. Тобто дві зими у нас обмеження будуть практично гарантовано. На другу зиму 2025-2026 вони будуть мінімізовані, але, цілком ймовірно, що будуть", — додав експерт.
Нагадаємо, в Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в областях відбувається більш рівномірно.
Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сума оголошених пакетів підтримки для енергосистеми протягом минулого тижня становить понад 1 млрд доларів. Також цього місяця очікується надходження 1,9 млрд євро в межах Ukraine Facility.
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