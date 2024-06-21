Стан енергосистеми України взимку — чого очікувати

Жінка під час відключень світла взимку. Фото: Новини.LIVE

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.

Про це Олександр Харченко сказав в ефірі "Київ24".

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"Стан енергетичної системи України наразі три з 12. Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б два-три блоки, це був би величезний фактор, який змінив би ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не знадобилися б. Або знадобилися б дуже рідко", — зазначив Харченко.

За його словами, без допомоги Запорізької АЕС дві зими в українців гарантовано діятимуть обмеження електроенергії.

"Якщо цього не сталося, то для відновлення потужностей нам потрібно десь два роки. Тобто дві зими у нас обмеження будуть практично гарантовано. На другу зиму 2025-2026 вони будуть мінімізовані, але, цілком ймовірно, що будуть", — додав експерт.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в областях відбувається більш рівномірно.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сума оголошених пакетів підтримки для енергосистеми протягом минулого тижня становить понад 1 млрд доларів. Також цього місяця очікується надходження 1,9 млрд євро в межах Ukraine Facility.