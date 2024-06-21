Состояние энергосистемы Украины зимой — чего ожидать

Женщина во время отключения света зимой. Фото: Новини.LIVE

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз относительно состояния энергосистемы Украины зимой. По его словам, для восстановления мощностей потребуется примерно два года.

Об этом Александр Харченко сказал в эфире "Киев24".

Читайте также:

Что будет с энергосистемой зимой

"Состояние энергетической системы Украины сейчас три из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы два-три блока, это был бы огромный фактор, который изменил бы ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко", — отметил Харченко.

По его словам, без помощи Запорожской АЭС две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения электроэнергии.

"Если этого не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то два года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но вполне вероятно, что будут", — добавил эксперт.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электрической энергии между регионами, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в областях происходит более умеренно.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма объявленных пакетов поддержки для энергосистемы за прошедшую неделю составляет более 1 млрд долларов. Также в этом месяце ожидается поступление 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.