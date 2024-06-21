Состояние энергосистемы Украины зимой — чего ожидать

Энергосистема Украины зимой — эксперт сделал неутешительный прогноз
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз относительно состояния энергосистемы Украины зимой. По его словам, для восстановления мощностей потребуется примерно два года.
Об этом Александр Харченко сказал в эфире "Киев24".
Что будет с энергосистемой зимой
"Состояние энергетической системы Украины сейчас три из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы два-три блока, это был бы огромный фактор, который изменил бы ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко", — отметил Харченко.
По его словам, без помощи Запорожской АЭС две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения электроэнергии.
"Если этого не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то два года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но вполне вероятно, что будут", — добавил эксперт.
Напомним, в Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электрической энергии между регионами, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в областях происходит более умеренно.
Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма объявленных пакетов поддержки для энергосистемы за прошедшую неделю составляет более 1 млрд долларов. Также в этом месяце ожидается поступление 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.
Читайте Новини.LIVE!