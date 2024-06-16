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В Укренерго спрогнозували погіршення ситуації з електроенергією у липні

16 червня 2024 21:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У липні ситуація в енергосистемі України погіршиться
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: ua-energy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В українській енергосистемі наразі немає дефіциту, тому сьогодні графіки обмежень не вводились. Однак ситуація може змінитися вже у найближчі тижні.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький у неділю, 16 червня.

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"На сьогодні дефіциту в енергосистемі України немає, в неділю ми не вводили графіки обмеження споживачів", — сказав він.

Однак завтра, на жаль, ситуація буде тяжка і декілька наступних тижнів вона буде ще набагато важчою — будуть графіки відключень, при чому з 11:00 до 23:00 вони будуть дещо більшими, ніж в інші години. За словами Кудрицького, така ситуація буде продовжуватися приблизно до кінця липня.

"Це буде пов'язано з особливостями ремонту на енергоблоках АЕС, тому десь місяць-півтора треба готуватися до того, що графіки будуть з нами, будуть присутні в нашому житті і вони можуть бути особливо у вечірні години, в години пікового споживання досить суттєвими", — зазначив він.

Голова Укренерго пояснив, що йдеться про планові графіки обмежень. У компанії сподіваються, що колеги з обленерго не будуть перевищувати ліміти, аби не довелося вводити ніяких позапланових графіків. 

"Спека, яку прогнозують наступними тижнями, вплине на споживання і відповідно і збільшення дефіциту потужності в енергосистемі", — додав він.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що шанси утримати цілісність енергосистеми наступною зимою в України високі. Уникнути блекауту вдасться з ймовірністю 90%. 

Також ми писали, що Словаччина надала Україні 400 тисяч мегават електроенергії.

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Укренерго

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