В июле ситуация в энергосистеме Украины ухудшится

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: ua-energy

В украинской энергосистеме нет дефицита, поэтому сегодня графики ограничений не вводились. Однако ситуация может измениться уже в ближайшие недели.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Отключение света в июле

"На сегодняшний день дефицита в энергосистеме Украины нет, в воскресенье мы не вводили графики ограничения потребителей", — сказал он.

Однако завтра, к сожалению, ситуация будет тяжелая и несколько следующих недель она будет еще намного тяжелее — будут графики отключений, при чем с 11:00 до 23:00 они будут несколько больше, чем в другие часы. По словам Кудрицкого, такая ситуация будет продолжаться до конца июля.

"Это будет связано с особенностями ремонта на энергоблоках АЭС, поэтому где-то месяц-полтора нужно готовиться к тому, что графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни и они могут быть особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления достаточно существенными", — отметил он.

Глава Укрэнерго объяснил, что речь идет о плановых графиках ограничений. В компании надеются, что коллеги с облэнерго не будут превышать лимиты, чтобы не пришлось вводить никаких внеплановых графиков.

"Жара, которую прогнозируют в ближайшие недели, повлияет на потребление и соответственно и увеличение дефицита мощности в энергосистеме", — добавил он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что шансы удержать целостность энергосистемы следующей зимой у Украины высоки. Избежать блэкаута удастся с вероятностью 90%.

Также мы писали, что Словакия предоставила Украине 400 тысяч мегаватт электроэнергии.