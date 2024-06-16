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У МЗС Словаччини заявили про передачу електроенергії Україні — про які обсяги йдеться

16 червня 2024 17:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Словаччина передавала Україні електроенергію
Голова МЗС Словаччини Юрай Бланар. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Внаслідок російських обстрілів в Україні фіксують значний дефіцит електроенергії. Водночас Словаччина допомагала Україні з цим й надала 400 тисяч мегават електроенергії.

Про це заявив голова МЗС країни Юрай Бланар під час промови на другому пленарному засіданні Саміту миру у Швейцарії.

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"Словаччина продовжує надавати Україні електроенергію, понад 400 тис. мегават ми вже поставили й радо продовжимо це робити. І за цим столом ми хочемо підтримати кожну мирну ініціативу, але дуже важливо щоби всі стейкхолдери були залучені до процесу", — сказав Бланар.

Водночас він наголосив, що війна проти України ведеться на європейській землі, але має далекосяжні глобальні наслідки. Тому неможливе жодне стійке рішення, якщо "глобальні гравці" не будуть співпрацювати, спираючись на статут ООН та міжнародне право.

"Ключові принципи які визначає статут ООН є абсолютно важливими і повинні бути інтегрованими до платформ таких, як ця. Аби ми могли поговорити про більш детальний Мирний план, коли настануть правильні умови", — додав голова МЗС Словаччини.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.

Водночас на думку Президента України Володимира Зеленського, міжнародна підтримка України не слабшає.

Україна
світло
електроенергія
дефіцит
енергосистема
Словаччина

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