Словакия передавала Украине электроэнергию

Глава МИД Словакии Юрай Бланар. Фото: скриншот с видео

В результате российских обстрелов в Украине фиксируют значительный дефицит электроэнергии. В то же время, Словакия помогала Украине с этим и предоставила 400 тысяч мегаватт электроэнергии.

Об этом заявил глава МИД страны Юрай Бланар во время выступления на втором пленарном заседании Саммита мира в Швейцарии.

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"Словакия продолжает предоставлять Украине электроэнергию, более 400 тыс. мегаватт мы уже поставили и с удовольствием продолжим это делать. И за этим столом мы хотим поддержать каждую мирную инициативу, но очень важно, чтобы все стейкхолдеры были вовлечены в процесс", — сказал Бланар.

В то же время он подчеркнул, что война против Украины ведется на европейской земле, но имеет далеко идущие глобальные последствия. Поэтому невозможно ни одно устойчивое решение, если "глобальные игроки" не будут сотрудничать, опираясь на устав ООН и международное право.

"Ключевые принципы, которые определяет устав ООН, абсолютно важны и должны быть интегрированы в платформы таких, как эта. Чтобы мы могли поговорить о более детальном Мирном плане, когда наступят правильные условия", — добавил глава МИД Словакии.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что мир в Украине возможен только при полном выводе российских войск.

В то же время, по мнению Президента Украины Владимира Зеленского, международная поддержка Украины не ослабевает.