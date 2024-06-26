Графики отключения света - в Укрэнерго дали прогноз на 27 июня

Аварийные работы. Иллюстративное фото: ДТЭК

Во всех областях Украины завтра, 27 июня, по указанию Укрэнерго, графики отключений электроэнергии будут применять на протяжении всех суток. При этом питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Об этом сообщили в ДТЭК в среду, 27 июня.

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Графики отключений 27 июня

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что 27 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет самым большим с 17:00 до 23:00.

При этом в компании отметили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

График стабилизационных отключений. Фото: ДТЭК

Ранее мы рассказывали, что эксперт рассказал, что может помочь Украине отменить отключение света.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.