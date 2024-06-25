Графіки відключення світла 26 червня

Відключення світла. Фото: Associated Press

У середу, 26 червня, графіки відключення світла в Україні діятимуть упродовж дня. Це пов'язано зі зростанням споживання електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Відключення світла в Україні 26 червня

Енергетики зазначають, що у середу обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00.

"Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00", — йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Графіки відключення світла. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу. Без відключень можна буде обійтися лише через зиму, тобто у 2027-2028 роках, але це лише за сприятливих умов.

Також генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що внаслідок російської окупації та руйнувань під час повномасштабної війни Україна втратила більш ніж 40 ГВт генерації електроенергії, що загрожує енергетичній безпеці держави. Особливо значні втрати спричинені цьогорічними атаками на теплову та гідроелектрогенерацію.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації по всій країні, але найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.