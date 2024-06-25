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В Укрэнерго сообщили, когда в среду будут действовать графики отключения света

25 июня 2024 18:36
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света 26 июня
Отключение света. Фото: Associated Press
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В среду, 26 июня, графики отключения света в Украине будут действовать в течение дня. Это связано с ростом потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Отключение света в Украине 26 июня

Энергетики отмечают, что в среду облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00.

"Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Отключение света
Графика отключения света. Фото: скриншот

Напомним, следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Без отключений можно будет обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при хорошем раскладе дел.

Также генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла более 40 ГВт генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Особенно значительные потери вызваны атаками на тепловую и гидроэлектрогенерацию.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Минэнерго работает над развитием распределенного поколения по всей стране, но самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры.

электроэнергия
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
ДТЭК
отключения света

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