Відключення світла 25 червня — Укренерго збільшило обсяг

Вимкнене світло в оселі. Фото: mykyivregion.com.ua

НЕК "Укренерго" підтвердила інформацію про застосування графіків відключень електроенергії 25 червня протягом усієї доби. Водночас із 12:00 до 23:00 обсяги обмежень будуть більшими, що на практиці означає відключення більше однієї черги споживачів.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у вівторок, 25 червня.

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"Причина — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак", — повідомив український системний оператор.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з Європи. Однак через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримання балансу в енергосистемі, тож диспетчерський центр "Укренерго" змушений вживати заходів і з обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Як поінформували в НЕК, 24 червня через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання протягом дня здійснювалися додаткові обмеження. Зокрема, з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення. Також із 13:00 до 23:00 було збільшено обсяги обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, 24 червня вдень захистом відключалася високовольтна магістральна лінія в південному регіоні. Знеструмлювалися споживачі "Миколаївобленерго", проте за 40 хвилин енергоживлення було відновлено в повному обсязі, лінію повернуто в роботу.

За даними "Укренерго", 25 червня імпорт електроенергії здійснюватиметься протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 26524 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1295 МВт.

Станом на ранок вівторка без енергопостачання залишалися 457 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській і Херсонській областях, з технічних причин — в Одеській і Сумській.

Нагадаємо, наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу. Без відключень можна буде обійтися лише через зиму, тобто у 2027-2028 роках, але це лише за доброго розкладу справ.

Також генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що внаслідок російської окупації та руйнувань під час повномасштабної війни Україна втратила більш ніж 40 ГВт генерації електроенергії, що загрожує енергетичній безпеці держави. Особливо значні втрати спричинені цьогорічними атаками на теплову та гідроелектрогенерацію.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації по всій країні, але найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.