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Укрэнерго увеличило объем отключений света — какие часы ограничений сегодня

25 июня 2024 13:04
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Улинец Юлия
редактор
Отключение света 25 июня — Укрэнерго увеличило объем
Выключенный свет в доме. Фото: mykyivregion.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

НЭК "Укрэнерго" подтвердила информацию о применении графиков отключений электроэнергии 25 июня в течение всех суток. В то же время с 12:00 до 23:00 объемы ограничений будут больше, что на практике означает отключение более одной очереди потребителей.

Об этом сообщила прессслужба "Укрэнерго" во вторник, 25 июня.

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"Причина — снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак", — сообщил украинский системный оператор.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Однако из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден принимать меры и по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Как проинформировали в НЭК, 24 июня из-за недостаточной эффективности применяемых облэнерго мер ограничения потребления в течение дня осуществлялись дополнительные ограничения. В частности, с 13:00 до 15:48 в Днепропетровской области были применены аварийные отключения. Также с 13:00 до 23:00 увеличены объемы ограничений в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, 24 июня днем защитой отключалась высоковольтная магистральная линия в южном регионе. Обесточивались потребители "Николаевоблэнерго", однако через 40 минут энергопитание было восстановлено в полном объеме, линия возвращена в работу.

По данным "Укрэнерго", 25 июня импорт электроэнергии будет производиться в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 26524 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1295 МВт.

По состоянию на утро вторника без энергоснабжения оставалось 457 населенных пунктов. Из-за боевых действий новые обесточения в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, по техническим причинам — в Одесской и Сумской.

Напомним, следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Без отключений можно будет обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при хорошем раскладе дел.

Также генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла более 40 ГВт генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Особенно значительные потери вызваны атаками на тепловую и гидроэлектрогенерацию.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Минэнерго работает над развитием распределенного поколения по всей стране, но самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры.

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Электричество

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