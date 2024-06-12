У ДТЕК заявили, що сьогодні відключення світла розпочнуться пізніше

Енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні у середу, 12 червня, відклали стабілізаційні відключення електроенергії на дві години пізніше. Так, вони розпочнуться о 17:00 замість 15:00.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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"Стабілізаційні відключення почнуться на дві години пізніше. За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 і до 23:00", — йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначили, що у разі змін будуть оперативно інформувати громадян у Telegram-каналі.

Скриншот допису ДТЕК

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