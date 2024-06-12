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Негода, аварії та наслідки обстрілів — у Міненерго розповіли, в яких регіонах є проблеми зі світлом

12 червня 2024 12:24
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Масові відключення світла 12 червня — у Києві та 11 областях є знеструмлення
Працівник систем електромереж. Фото: ДТЕК
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Україні через негоду минулої доби знеструмлено понад 38 тисяч абонентів. Недивлячись на те, що в основному у країні знеструмлення були спричинені грозою та сильними поривами вітру, проблеми в електроенергетиці є і через бойові дії та влучання "шахедів" і ракет росіян.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у середу, 12 червня. 

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Відключення електроенергії в регіонах та причини

У ряді областей України вчора та сьогодні відключатимуть світло. Сьогодні заплановані відключення через дефіцит генерації електроенергії, що був спричинений раніше російськими обстрілами критичної інфраструктури.

За інформацією Міненерго, вчора відключали світло у регіонах, де сталися аварії, а також де вирувала негода та пошкодила електролінії.

"У місті Київ на ранок через технологічне порушення знеструмлено близько 7 тисяч точок обліку. В населених пунктах області через негоду знеструмлено понад 21 тисячу абонентів. У Фастівському районі через витік газу на газопроводі відключено від газопостачання 850 споживачів (приватний сектор)", — йдеться в повідомленні Міненерго. 

Також у міністерстві заявили, що у Житомирській області через негоду знеструмлено 2,7 тисяч абоненнтів. З цієї ж причини без світла залишились у Хмельницькій області 5,2 тисячі користувачів.

Допис Міненерго
Допис Міненерго в Telegram

Енергетики повідомляють, що через грозу у Черкаській області було знеструмлено більше чотирьох тисяч абонентів.

"Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1526 абонентів у 26 населених пунктах. Через негоду на ранок залишаються без світла близько 9 тисячі абонентів в Чернігівській", — заявили у Міненерго. 

Також енергетики повідомили, що найважча ситуація із відключенням та нестачею електроенергії залишається у прифронтових регіонах — в Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Допис Міненерго
Допис Міненерго в Telegram

"Енергетики у місті Херсон заживили 123 точки обліку, які знеструмлювалися через обстріли. Залишаються без напруги 2868 абонентів. В області без напруги на ранок 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах", — підсумували у своїй заяві в Міненергетики. 

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей. 

В усіх областях України у середу, 12 червня, діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадять з 15:00 до 23:00.

негода
війна в Україні
Міненерго
Україна
відключення світла
електроенергія
обстріли
аварія

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