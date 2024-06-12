Массовые отключения света 12 июня - в Киеве и 11 областях есть обесточивание

Работник систем электросетей. Фото: ДТЭК

В Украине из-за непогоды за прошедшие сутки обесточено более 38 тысяч абонентов. Несмотря на то, что в основном в стране обесточения были вызваны грозой и сильными порывами ветра, проблемы в электроэнергетике есть и из-за боевых действий и попадания "шахедов" и ракет россиян.

Об этом сообщила прес-служба Министерства энергетики в среду, 12 июня.

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Отключение электроэнергии в регионах и причины

В ряде областей Украины вчера и сегодня будут отключать свет. Сегодня запланированы отключения из-за дефицита генерации электроэнергии, вызванного ранее российскими обстрелами критической инфраструктуры.

По информации Минэнерго, вчера отключали свет в регионах, где произошли аварии, а также бушевала непогода и повредила электролинии.

"В городе Киев утром из-за технологического нарушения обесточено около 7 тысяч точек єлектричества. В населенных пунктах области из-за непогоды обесточено более 21 тысячи абонентов. В Фастовском районе из-за утечки газа на газопроводе отключено от газоснабжения 850 потребителей (частный сектор)", — говорится в сообщении Минэнерго.

Также в министерстве заявили, что в Житомирской области из-за непогоды обесточено 2,7 тысячи абонентов. По этой же причине без света осталось в Хмельницкой области 5,2 тысяч пользователей.

Сообщение Минэнерго в Telegram

Энергетики сообщают, что из-за грозы в Черкасской области было обесточено более четырех тысяч абонентов.

"В результате боевых действий остаются обесточенными 1526 абонентов в 26 населенных пунктах. Из-за непогоды на утро остаются без света около 9 тысяч абонентов в Черниговской области", — заявили в Минэнерго.

Также энергетики сообщили, что тяжелейшая ситуация с отключением и недостатком электроэнергии остается в прифронтовых регионах — в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Пост Минэнерго в Telegram

"Энергетики в городе Херсон заживили 123 точки учета, которые обесточивались из-за обстрелов. Остаются без напряжения 2868 абонентов. В области без напряжения на утро 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах", — подытожили в своем заявлении в Минэнергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.

Во всех областях Украины в среду, 12 июня, будут действовать графики отключения света. Ограничения введут с 15:00 до 23:00.