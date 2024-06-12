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Отключение света в Украине — когда сегодня будут применять графики ограничений

12 июня 2024 10:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отключение света в Украине 12 июня — во сколько начнут действовать ограничения
Женщина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во всех областях Украины в среду, 12 июня, будут действовать графики отключения света. Ограничения введут с 15:00 до 23:00.

Об этом сообщили пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.

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Причина отключений электроэнергии по всей стране — рост потребления из-за жары.

"12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.

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Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

В ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областях графики стабилизационных отключений будут применяться с 15:00 до 23:00.

Людей призвали потреблять свет бережно.

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Пост ДТЭК. Фото: t.me/dtek_ru

Напомним, первые российские ракетные удары по украинской энергетике в 2022 году были направлены по высоковольтным сетям. Весной 2024 года РФ сменила тактику и атаковала энергетические генерирующие мощности. Из-за нехватки средств ПВО в Украине эти удары стали успешными для врага.

Также народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко назвал распределение лимитов электроэнергии несправедливым. По его словам, решение о честном распределении можно было принять за сутки.

Украина
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электроэнергия
украинцы
ДТЭК
Укрэнерго

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