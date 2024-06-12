Відключення світла в Україні 12 червня — у котрій годині почнуть діяти обмеження

Відключення світла в Україні — коли сьогодні застосовуватимуть графіки обмежень
В усіх областях України у середу, 12 червня, діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадять з 15:00 до 23:00.
Про це повідомили пресслужби Укренерго та ДТЕК у Telegram.
Відключення світла в Україні
Причина відключень електроенергії по всій країні — зростання споживання через спеку.
"12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00", — йдеться у повідомленні Укренерго.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
У ДТЕК зазначили, що у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись від 15:00 до 23:00.
Людей закликали споживати світло ощадливо.
Нагадаємо, перші російські ракетні удари по українській енергетиці у 2022 році були спрямовані по високовольтних мережах. Навесні 2024 року РФ змінила тактику й атакувала енергетичні генеруючі потужності. Через брак засобів ППО в України ці удари стали успішними для ворога.
Також народний депутат України, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко назвав розподіл лімітів електроенергії несправедливим. За його словами, рішення про чесний розподіл можна було прийняти за добу.
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