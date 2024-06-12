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Відключення світла в Україні — коли сьогодні застосовуватимуть графіки обмежень

12 червня 2024 10:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відключення світла в Україні 12 червня — у котрій годині почнуть діяти обмеження
Жінка під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В усіх областях України у середу, 12 червня, діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадять з 15:00 до 23:00.

Про це повідомили пресслужби Укренерго та ДТЕК у Telegram.

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Відключення світла в Україні

Причина відключень електроенергії по всій країні — зростання споживання через спеку.

"12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

У ДТЕК зазначили, що у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись від 15:00 до 23:00. 

Людей закликали споживати світло ощадливо.

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Допис ДТЕК. Фото: t.me/dtek_ua

Нагадаємо, перші російські ракетні удари по українській енергетиці у 2022 році були спрямовані по високовольтних мережах. Навесні 2024 року РФ змінила тактику й атакувала енергетичні генеруючі потужності. Через брак засобів ППО в України ці удари стали успішними для ворога. 

Також народний депутат України, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко назвав розподіл лімітів електроенергії несправедливим. За його словами, рішення про чесний розподіл можна було прийняти за добу.

Україна
відключення світла
електроенергія
українці
ДТЕК
Укренерго

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