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Сегодня отключения света начнутся позже — в ДТЭК назвали часы

12 июня 2024 14:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ДТЭК заявили, что сегодня отключения света начнутся позже
Энергетики. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в среду, 12 июня, отложили стабилизационные отключения электроэнергии на два часа позже. Так, они начнутся в 17:00 вместо 15:00.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Стабилизационные отключения 12 июня

"Стабилизационные отключения начнутся на два часа позже. По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже — с 17:00 и до 23:00", — говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что в случае изменений будут оперативно информировать граждан в Telegram-канале.

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Скриншот поста ДТЭК

Ранее в Министерстве энергетики рассказали, в каких регионах есть проблемы со светом.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил разницу между российскими обстрелами энергетики Украины в 2022 и 2024 годах.

отключения света
свет
электроэнергия
ДТЭК
энергетика
Укрэнерго

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