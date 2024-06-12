В ДТЭК заявили, что сегодня отключения света начнутся позже

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Украине в среду, 12 июня, отложили стабилизационные отключения электроэнергии на два часа позже. Так, они начнутся в 17:00 вместо 15:00.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Стабилизационные отключения 12 июня

"Стабилизационные отключения начнутся на два часа позже. По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже — с 17:00 и до 23:00", — говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что в случае изменений будут оперативно информировать граждан в Telegram-канале.

Скриншот поста ДТЭК

Ранее в Министерстве энергетики рассказали, в каких регионах есть проблемы со светом.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил разницу между российскими обстрелами энергетики Украины в 2022 и 2024 годах.