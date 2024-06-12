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У ДТЕК повідомили, коли в Києві сьогодні вимикатимуть світло

12 червня 2024 13:11
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Відключення світла у Києві 12 червня — в ДТЕК назвали години
Працівник енергетик. Фото ДТЕК
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Києві протягом 12 червня відключатимуть погодинно світло, починаючи з 15:00 і до 23:00. Причинами відключення є не лише руйнування енергетичної інфраструктури росіянами, але і негода, а також аварії на електролініях.

Про це компанія ДТЕК повідомила на своєму сайті у середу, 12 червня. 

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"НЕК Укренерго дав команду на стабілізаційні відключення світла, 12 червня, з 15:00 до 23:00", — йдеться на сайті ДТЕК. 

Перевірити конкретні години відключень кожен житель Києва може на сайті компанії ДТЕК у спеціальній формі. 

Графік відключень
Форма перевірки відключення електроенергії в Києві. Фото: ДТЕК

"Дякуємо всім, хто ощадливо користується електроенергією! І просимо інших долучатися. Це наша реальна допомога енергосистемі. А також гарний спосіб зменшити кількість і тривалість відключень", — підсумували в компанії. 

В Україні через негоду минулої доби знеструмлено понад 38 тисяч абонентів. Недивлячись на те, що в основному у країні знеструмлення були спричинені грозою та сильними поривами вітру, проблеми в електроенергетиці є і через бойові дії та влучання "шахедів" і ракет росіян.

В усіх областях України у середу, 12 червня, діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадять з 15:00 до 23:00.

відключення світла
Київ
електроенергія
ДТЕК
електропостачання

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