Відключення світла у Києві 12 червня — в ДТЕК назвали години

Працівник енергетик. Фото ДТЕК

У Києві протягом 12 червня відключатимуть погодинно світло, починаючи з 15:00 і до 23:00. Причинами відключення є не лише руйнування енергетичної інфраструктури росіянами, але і негода, а також аварії на електролініях.

Про це компанія ДТЕК повідомила на своєму сайті у середу, 12 червня.

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"НЕК Укренерго дав команду на стабілізаційні відключення світла, 12 червня, з 15:00 до 23:00", — йдеться на сайті ДТЕК.

Перевірити конкретні години відключень кожен житель Києва може на сайті компанії ДТЕК у спеціальній формі.

Форма перевірки відключення електроенергії в Києві. Фото: ДТЕК

"Дякуємо всім, хто ощадливо користується електроенергією! І просимо інших долучатися. Це наша реальна допомога енергосистемі. А також гарний спосіб зменшити кількість і тривалість відключень", — підсумували в компанії.

В Україні через негоду минулої доби знеструмлено понад 38 тисяч абонентів. Недивлячись на те, що в основному у країні знеструмлення були спричинені грозою та сильними поривами вітру, проблеми в електроенергетиці є і через бойові дії та влучання "шахедів" і ракет росіян.

В усіх областях України у середу, 12 червня, діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запровадять з 15:00 до 23:00.