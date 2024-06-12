Отключение света в Киеве 12 июня - в ДТЭК назвали часы

Работник энергетика. Фото ДТЭК

В Киеве в течение 12 июня будут отключать почасово свет, начиная с 15:00 и до 23:00. Причинами отключения является не только разрушение энергетической инфраструктуры россиянами, но и ненастье, а также аварии на электролиниях.

Об этом компания ДТЭК сообщила на своем сайте в среду, 12 июня.

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"НЭК Укрэнерго дал команду на стабилизационные отключения света, 12 июня, с 15:00 до 23:00" , — говорится на сайте ДТЭК.

Проверить конкретные часы отключения каждый житель Киева может на сайте компании ДТЭК в специальной форме.

Форма проверки отключения электроэнергии в Киеве. Фото: ДТЭК

"Спасибо всем, кто бережно пользуется электроэнергией! И просим других приобщаться. Это наша реальная помощь энергосистеме. А также хороший способ уменьшить количество и продолжительность отключений", — подытожили в компании.

В Украине из-за непогоды за прошедшие сутки обесточено более 38 тысяч абонентов. Несмотря на то, что в основном в стране обесточения были вызваны грозой и сильными порывами ветра, проблемы в электроэнергетике есть и из-за боевых действий и попадания "шахедов" и ракет россиян.

Во всех областях Украины в среду, 12 июня, будут действовать графики отключения света. Ограничения будут введены с 15:00 до 23:00.