Отключение света в Киеве 12 июня - в ДТЭК назвали часы

В ДТЭК сообщили, когда в Киеве сегодня будут выключать свет
В Киеве в течение 12 июня будут отключать почасово свет, начиная с 15:00 и до 23:00. Причинами отключения является не только разрушение энергетической инфраструктуры россиянами, но и ненастье, а также аварии на электролиниях.
Об этом компания ДТЭК сообщила на своем сайте в среду, 12 июня.
Отключение света в Киеве
"НЭК Укрэнерго дал команду на стабилизационные отключения света, 12 июня, с 15:00 до 23:00" , — говорится на сайте ДТЭК.
Проверить конкретные часы отключения каждый житель Киева может на сайте компании ДТЭК в специальной форме.
"Спасибо всем, кто бережно пользуется электроэнергией! И просим других приобщаться. Это наша реальная помощь энергосистеме. А также хороший способ уменьшить количество и продолжительность отключений", — подытожили в компании.
В Украине из-за непогоды за прошедшие сутки обесточено более 38 тысяч абонентов. Несмотря на то, что в основном в стране обесточения были вызваны грозой и сильными порывами ветра, проблемы в электроэнергетике есть и из-за боевых действий и попадания "шахедов" и ракет россиян.
Во всех областях Украины в среду, 12 июня, будут действовать графики отключения света. Ограничения будут введены с 15:00 до 23:00.
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