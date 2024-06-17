Графики отключения света в Украине на понедельник, 17 июня — прогноз Укрэнерго

Мальчик со свечой во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Украине в понедельник, 17 июня, будут действовать для жителей всех областей. Энергетики предупреждают о почасовых отключениях с 08:00 до 24:00.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также:

Графики отключения света 17 июня

"17 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 08:00 до 24:00. С 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы", — прогнозируют в Укрэнерго.

Энергетики объяснили, что причиной возможных долговременных отключений света является повышение потребления электроэнергии в начале рабочей недели.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — добавили энергетики.

Информация об отключении света 17 июня. Фото: t.me/Ukrenergo

Как известно, посмотреть графики отключения света в своем регионе можно на сайтах облэнерго, в кабинете потребителя и в соцсетях.

Как экономить электроэнергию

По данным энергетиков, наибольшая нагрузка на энергосистему Украины приходится с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00. Таким образом, для уменьшения нагрузки следует использовать энергоемкие приборы (бойлеры, стиральные машины, обогреватели, кондиционеры, электрочайники, духовые шкафы и печки) ночью — с 23:00 до 6:00.

Рекомендуемое время для использования энергоемких устройств. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Поэтому, чтобы уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему, специалисты советуют придерживаться простых рекомендаций:

пользуйтесь светодиодными (LED) лампочками;

установите на улице, в подъездах домов, во дворе, у ворот или дверей датчики движения, что поможет не потреблять энергоресурсы без надобности;

выключайте свет, если вы не находитесь в комнате;

не оставляйте надолго компьютер в режиме ожидания, лучше отключить его, если не планируете вскоре возвращаться к работе;

выключайте все приборы и извлекайте штекер из розетки, ведь кроме экономии, это обеспечит дольше жизнь ваших устройств;

не оставляйте приборы, работающие от аккумулятора питания (мобильные телефоны, ноутбуки и т.д.), дольше времени, необходимого для их зарядки;

по возможности пользуйтесь современной бытовой техникой, поскольку большинство приборов позволяют экономить как газ, так и электроэнергию.

Как долго будут продолжаться отключения света

Напомним, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал, что зимой ограничения электроэнергии могут усилиться из-за дефицита генерации. Таким образом, есть вероятность, что свет будет только по 5-6 часов в сутки. В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что вероятность избежать блекаута следующей зимой составляет 90%.

Также мы сообщали, что вскоре начнут выключать свет бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. С этой целью их присоединят к другим линиям.

Добавим, что известны графики отключения света для Киева и области. Так, возможны отключения электроснабжения в течение всего дня из-за роста потребления электроэнергии.