Графіки відключення світла в Україні на понеділок, 17 червня — прогноз Укренерго

Хлопчик зі свічкою під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні в понеділок, 17 червня, діятимуть для мешканців усіх областей. Енергетики попереджають про погодинні відключення з 08:00 до 24:00.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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Графіки відключень світла 17 червня

"17 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 24:00. З 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", — прогнозують в Укренерго.

Енергетики пояснили, що причиною можливих довготривалих відключень світла є підвищення споживання електроенергії на початку робочого тижня.

"Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали енергетики.

Інформація про відключення світла 17 червня. Фото: t.me/Ukrenergo

Як відомо, подивитись графіки відключення світла в своєму регіоні можна на сайтах обленерго, в кабінеті споживача та в соцмережах.

Як економити електроенергію

За даними енергетиків, найбільше навантаження на енергосистему України припадає з 6:00 до 9:00 та з 17:00 до 23:00. Таким чином для зменшення навантаження варто використовувати енергоємні прилади (бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, духові шафи та пічки) вночі — з 23:00 до 6:00.

Рекомендований час для використання енергоємних приладів. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Тому, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему, фахівці радять дотримуватися простих рекомендацій:

користуйтеся світлодіодними (LED) лампочками;

встановіть на вулиці, у під’їздах будинків, на подвір’ї, біля воріт чи дверей датчики руху, що допоможе не споживати енергоресурси без потреби;

вимикайте світло, якщо ви не перебуваєте в кімнаті;

не лишайте надовго комп'ютер у режимі очікування, краще його вимкнути, якщо не плануєте невдовзі повертатись до роботи;

вимикайте всі прилади та виймати штекер із розетки, адже окрім економії, це забезпечить довше життя ваших пристроїв;

не лишайте прилади, які працюють від акумулятора живлення (мобільні телефони, ноутбуки і т.д.), довше часу, потрібного для їхньої зарядки;

по змозі користуйтеся сучасною побутовою технікою, оскільки більшість приладів дозволяють економити як газ, так і електроенергію.

Як довго триватимуть відключення світла

Нагадаємо, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко спрогнозував, що взимку обмеження електроенергії можуть посилити через дефіцит генерації. Таким чином є ймовірність, що світло буде лише по 5-6 годин на добу. Натомість директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ймовірність уникнути блекаута наступної зими становить 90%.

Також ми повідомляли, що невдовзі почнуть вимикати світло побутовим споживачам, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури. Із цією метою їх приєднають до інших ліній.

Додамо, що відомі графіки відключення світла для Києва й області. Так, можливі відключення електропостачання протягом усього дня через ріст споживання електроенергії.