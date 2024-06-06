Света не будет до 20 часов - что спасет ситуацию

Электроинженеры ДТЭК за работой. Фото иллюстративное: УНИАН

В украинской электросети по-прежнему сохраняется большой энергетический дефицит. В результате на юге Украины уже применены ограничения до почти 20 часов.

О том, что может поправить ситуацию, рассказал экс-министр энергетики Украины Иван Плачков в эфире телеканала "Киев" в четверг, 6 июня.

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По словам эксперта, защитить критическую инфраструктуру Украины могут только системы ПВО.

"Других защит не могло быть, это было понятно. Мы защитили реактор на ЧАЭС конфайнментом. Он стоил более 1 миллиарда долларов. И мы только смогли защитить его от радиации. Технически защитить строительные конструкции — невозможно", — сказал экс-чиновник.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины подвергли критике статью Financial Times о том, что украинцы зимой могут сидеть в холоде и темноте, поскольку Россия уничтожила половину объектов генерации, назвав материал российским ИПСО.

А в Укрэнерго на фоне отключений света по всей стране объявили тендер на закупку кондиционеров общей стоимостью в 600 тысяч гривен.

Глава ведомства Владимир Кудрицкий заявил, что срок таких отключений может увеличиваться от четырех часов и дольше, в зависимости от нагрузки на энергосеть.