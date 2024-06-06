Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow До 20 годин без світла — експерт пояснив, що може змінити ситуацію arrow

До 20 годин без світла — експерт пояснив, що може змінити ситуацію

6 червня 2024 10:40
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Світла не буде до 20 годин — що врятує ситуацію
Електроінженери ДТЕК за роботою. Фото ілюстративне: УНІАН
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

В українській електромережі продовжує зберігатися великий енергетичний дефіцит. Внаслідок цього на півдні України вже застосовано обмеження до майже 20 годин.

Про те, що може виправити ситуацію, розповів ексміністр енергетики України Іван Плачков в етері телеканалу "Київ" у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Що врятує українців від тривалих відключень світла

За словами експерта, захистити критичну інфраструктуру України можуть лише системи ППО. 

"Інших захистів не могло бути, це було зрозуміло. Ми захистили реактор на ЧАЕС конфайнментом. Він коштував понад 1 мільярд доларів. І ми тільки змогли захистити його від радіації. Технічно захистити будівельні конструкції — неможливо", — сказав ексурядовець.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики України розкритикували статтю Financial Times про те, що українці взимку можуть сидіти у холоді й темряві, оскільки Росія знищила половину об'єктів генерації, назвавши матеріал російським ІПСО.

А в Укренерго на фоні відключень світла по всій країні оголосили тендер на закупівлю кондиціонерів, чия загальна вартість становить 600 тисяч гривень.

Голова відомства Володимир Кудрицький заявив, що термін таких відключень може збільшуватися від чотирьох годин і довше, залежно від навантаження на енергомережу.

Україна
критична інфраструктура
ППО
електроенергія
обстріли
електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня