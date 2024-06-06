Світла не буде до 20 годин — що врятує ситуацію

Електроінженери ДТЕК за роботою. Фото ілюстративне: УНІАН

В українській електромережі продовжує зберігатися великий енергетичний дефіцит. Внаслідок цього на півдні України вже застосовано обмеження до майже 20 годин.

Про те, що може виправити ситуацію, розповів ексміністр енергетики України Іван Плачков в етері телеканалу "Київ" у четвер, 6 червня.

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За словами експерта, захистити критичну інфраструктуру України можуть лише системи ППО.

"Інших захистів не могло бути, це було зрозуміло. Ми захистили реактор на ЧАЕС конфайнментом. Він коштував понад 1 мільярд доларів. І ми тільки змогли захистити його від радіації. Технічно захистити будівельні конструкції — неможливо", — сказав ексурядовець.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики України розкритикували статтю Financial Times про те, що українці взимку можуть сидіти у холоді й темряві, оскільки Росія знищила половину об'єктів генерації, назвавши матеріал російським ІПСО.

А в Укренерго на фоні відключень світла по всій країні оголосили тендер на закупівлю кондиціонерів, чия загальна вартість становить 600 тисяч гривень.

Голова відомства Володимир Кудрицький заявив, що термін таких відключень може збільшуватися від чотирьох годин і довше, залежно від навантаження на енергомережу.