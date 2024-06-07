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З 8 червня в Україні буде менше відключень світла — як діятимуть графіки

7 червня 2024 17:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
З 8 червня в Україні мають менше вимикати світло
Жінка сидить в темноті. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Починаючи від суботи, 8 червня, в Україні мають менше вимикати світло. У Міненерго заявили, що діятиме новий порядок застосування графіків обмежень.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в пятницю, 7 червня.

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Власенко зазначив, що нововведення діятиме в тестовому режимі з 8 червня.

"Відомство надаватиме всім обленерго ліміти — показники, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області", — сказав він.

Також Власенко додав, що оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень так, щоб використовувати виключно цей ліміт.

"За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", — сказав Власенко.

Раніше ми повідомляли, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

Нагадаємо, голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що після ворожих обстрілів в Україні абсолютно безпрецедентні масштаби руйнувань енергосистеми. Швидко усунути всі пошкодження неможливо.

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Укренерго
Міненерго

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