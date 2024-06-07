С 8 июня в Украине меньше выключать свет

С 8 июня в Украине будет меньше отключений света — как будут действовать графики
Начиная с субботы, 8 июня, в Украине будут меньше выключать свет. В Минэнерго заявили, что будет действовать новый порядок применения графиков ограничений.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 июня.
Ситуация со светом в Украине
Власенко отметил, что нововведение будет действовать в тестовом режиме с 8 июня.
"Ведомство будет предоставлять всем облэнерго лимиты — показатели, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области", — сказал он.
Также Власенко добавил, что оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очередь отключений так, чтобы использовать исключительно этот лимит.
"По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов", — сказал Власенко.
Ранее мы сообщали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.
Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что после вражеских обстрелов в Украине абсолютно беспрецедентны масштабы разрушений энергосистемы. Быстро устранить все повреждения невозможно.
Читайте Новини.LIVE!