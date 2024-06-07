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С 8 июня в Украине будет меньше отключений света — как будут действовать графики

7 июня 2024 17:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
С 8 июня в Украине меньше выключать свет
Женщина сидит в темноте. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Начиная с субботы, 8 июня, в Украине будут меньше выключать свет. В Минэнерго заявили, что будет действовать новый порядок применения графиков ограничений.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 июня.

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Власенко отметил, что нововведение будет действовать в тестовом режиме с 8 июня.

"Ведомство будет предоставлять всем облэнерго лимиты — показатели, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области", — сказал он.

Также Власенко добавил, что оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очередь отключений так, чтобы использовать исключительно этот лимит.

"По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов", — сказал Власенко.

Ранее мы сообщали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.

Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что после вражеских обстрелов в Украине абсолютно беспрецедентны масштабы разрушений энергосистемы. Быстро устранить все повреждения невозможно.

отключения света
свет
Электричество
электроэнергия
война в Украине
Укрэнерго
Минэнерго

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