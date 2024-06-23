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Відключення світла — в Укренерго оприлюднили графіки на завтра

23 червня 2024 15:00
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Як працюватимуть графіки відключення світла 23 червня
Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У неділю, 23 червня, у зв'язку зі зниженням споживання у вихідний день, графіки відключення світла діятимуть по всій Україні лише ввечері. Обмеження застосовуватимуть  з 19:00 до 23:00. 

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Через зниження споживання електроенергії у вихідний день 23 червня графіки погодинних відключень застосовуватимуть лише ввечері. У разі змін в енергосистемі Укренерго буде додатково повідомляти про застосування заходів обмеження. Наразі відключення світла по всій Україні планується  з 19:00 до 23:00.

Відключення світла — в Укренерго оприлюднили графіки на завтра - фото 1
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла про важливість підсилення протиповітряної оборони, швидкого відновлення та розбудови розподіленої генерації по всій країні. Вона зазначила, що найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре здійснили атаку на енергетику України. За словами Гринчук, обладнання пошкоджено на півдні та заході України. До того ж, постраждали двоє працівників.

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Укренерго
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світло

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