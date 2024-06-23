Как будут работать графики отключения света 23 июня

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

В воскресенье, 23 июня, в связи со снижением потребления в выходной день, графики отключения света будут действовать по всей Украине только вечером. Ограничения будут применяться с 19:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключений 23 июня

Из-за снижения потребления электроэнергии в выходной день 23 июня графики почасовых отключений будут применяться только вечером. В случае изменений в энергосистеме Укрэнерго будет дополнительно уведомлять о применении мер ограничения. Отключение света по всей Украине планируется с 19:00 до 23:00.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала о важности усиления противовоздушной обороны, быстрого восстановления и развития распределенной генерации по всей стране. Она отметила, что самое главное – это защитить объекты энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что российские кафиры в очередной раз совершили атаку на энергетику Украины. По словам Гринчук, оборудование повреждено на юге и западе Украины. К тому же пострадали двое работников.