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Отключение света — в Укрэнерго обнародовали графики на завтра

23 июня 2024 15:00
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Как будут работать графики отключения света 23 июня
Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В воскресенье, 23 июня, в связи со снижением потребления в выходной день, графики отключения света будут действовать по всей Украине только вечером. Ограничения будут применяться с 19:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Из-за снижения потребления электроэнергии в выходной день 23 июня графики почасовых отключений будут применяться только вечером. В случае изменений в энергосистеме Укрэнерго будет дополнительно уведомлять о применении мер ограничения. Отключение света по всей Украине планируется с 19:00 до 23:00.

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Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала о важности усиления противовоздушной обороны, быстрого восстановления и развития распределенной генерации по всей стране. Она отметила, что самое главное – это защитить объекты энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что российские кафиры в очередной раз совершили атаку на энергетику Украины. По словам Гринчук, оборудование повреждено на юге и западе Украины. К тому же пострадали двое работников.

Минэнерго
электроэнергия
Украина
электроснабжение
Укрэнерго
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