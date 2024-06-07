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Укрзалізниця має намір створити власні електростанції — деталі

7 червня 2024 10:45
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Енергетика в Україні — УЗ планує створити власні електростанції
Залізнична інфраструктура. Фото: uz.gov.ua
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

Українське держпідприємство "Укрзалізниця" має намір збудувати у різних куточках країни власні газові електричні станції сумарною потужністю 250 МВт. Реалізація таких планів може стартувати вже цього літа.

Такі наміри озвучив очільник компанії Євген Лященко, інформує видання Forbes.

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Будівництво електростанцій Укрзалізниці

Посадовець уточнив, що можуть почати втілювати відповідний проєкт у найближчі три місяці. Терміни виконання зазначених робіт прямо залежать від наявності достатнього фінансування та потрібного обладнання.

У компанії вже займаються пошуком джерел фінансування. Тривають переговори про можливе залучення грантів (безповоротної допомоги), міжнародної фінпідтримки. Окрім того, відбуваються перемовини з постачальниками необхідного для будівництва станцій обладнання.

За підрахунками, генерація електричної енергії сумарною потужністю 250 МВт дозволила б частково покрити потреби підприємства в енергоживленні об’єктів критичної інфраструктури, а також споживачів по всій країні, підключених до розподільчої мережі Укрзалізниці. Зокрема, власні потреби УЗ в електричній енергії становлять 300 МВт.

Зараз підприємство — в п’ятірці найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю електромережі та за обсягами перетоку. Також Укрзалізниця — єдиний оператор на енергоринку, через мережу якого можливе здійснення транзиту електроенергії на випадок пошкоджень мереж НЕК "Укренерго".

Необхідність власної генерації підприємств

Раніше керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький виступив із закликом до підприємств забезпечити себе власною генерацією. Це допомогло б зміцнити енергетичну стійкість в умовах ударів РФ по енергетичній системі.

"Ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", — повідомив очільник Укренерго.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для Києва та інших регіонів змінили ліміти на використання електроенергії. Відтепер розраховуватися вони будуть за новою формулою, яка повинна бути підтриманою урядом України.

Також ми писали, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

сфера енергетики
електроенергія
електропостачання
Укрзалізниця
підприємства

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